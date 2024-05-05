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  • LIUDMILA KNYAZEVA

    Людмила Князева, композитор, продюсер, педагог

    Лучшие концерты


    Ближайшие Концерты 

    29.09.24 Концертный зал "Святодуховский", Санкт-Петербург

    Начало в 19.00

    Православная музыка, новая классическая музыка

    духовные канты

    Чтобы забронировать/купить билет, перейдите на сайт билетного агрегатора timpad, нажав на кнопку " смотреть программу ближайшего концерта"

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Отзыв о творческом вечере в Доме Ученых

«Невозможно выразить словами, нужно только присутствовать и принимать участие в этом спектакле.Необходимо и дальше продолжить эту деятельность. Это нужно для всх нас, а особенно - для молодого поколения»

  • «Невозможно выразить словами, нужнотолько присутствовать и принимать участие в этом спектакле.

    Необходимо и дальше продолжить эту деятельность. Это нужно для всх нас, а особенно - для молодого поколения»

    Зрители и руководство Дома Ученых - г.Жуковский Московской области

Блог

Музыкальное направление НЕОКЛАССИКА

Музыкальное направление НЕОКЛАССИКА появилось в 20-м веке в противовес "затухающему" авангарду с его шумом, додекафонией и какофонией.



Направление неоклассика направлено на возрождение классических традиций и форм музыки. Одним из самых популярных представителей - Людовико Эйнауди, набравший невероятную популярность в наши годы. 

  В России в мтиле НЕОКЛАССИКА работали Сергей Прокофьев (пример - его "Классическая" симфония для оркестра), Игорь Стравинский )балет "поцелуй Феи") и другие.

Я считаю, что творческая группировка МОСТ (существует ныне в Союзе Композиторов Москвы) правильно провозгласила свою цель - построить своеобразный мост между композитором и слушателем, который был "обрушен". кстати, благодаря тому же авангарду и его какофонии.

И давайте почаще встпоминать слова Петра Ильича Чайковского о том, что - "Мелодия - душа музыки", и будем получать от музыки именно удовольствие, а не негативные эмоции и перевозбуждение, как от того же авангарда.

на фото: композитор Людмила Князева за роялем. Концерт в зале "Метрополитен"

Перейдите по ссылке ниже, чтобы прослушать неоклассическое произведение. музыка Людмилы Князевой. Птеса "Дольче" для скрипки и фортепиано. Играют Мария Ходина и Людмила Князева. Это сочинение будет исполняться на концерте в зале "Святодуховский" Санкт-Петербург 29.09.24

https://youtu.be/95m6x677O2k?si=P0vp2AJQMpDQuL-1



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Контактная информация

Адрес
Набережная реки Монастырки, 1Р
Санкт-Петербург
Россия
Духовно-Просветительский Центр СВЯТОДУХОВСКИЙ, концерт 29.09.24
Телефон
+7 (926) 5254744
+7 (926) 5254744
E-mail
radezky@ya.ru
WhatsApp
+79265254744
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Фотогалерея

композитор Людмила Князева, член Союза композиторов России. лауреат международных конкурсов
Женския камерный хор CZNTILENA при храме свт. Петра, митрополита московского, Санкт-Петербург. Руководитель Елена Петрова
хор CANTILENA примет участие в нашем концерте в зале "Святодуховский", Санкт-Петербург
Дуэт Мария Ходина (скрипка) и Людмила Князева (фортепиано)
разворот буклета. на фото: Мария Ходина и Людмила Князева
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Новости

Сегодня композитор Людмила Князева завершила сочинение нового песнопения "Тропарь св. Людмиле" , и вокальная группа АКАПЕЛЛА приступила к ежедневным репетициям для подготовки к предстоящему концерту.

Через две недели ожидается подорожание билетов на концерт в зал "святодуховкий" 29.09 24 - Концерт духовной т классической музыки, авторский вечер православного композитора Людмилы князевой.

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