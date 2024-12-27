Списорк статей

27.12.2024, 01:01

Л.Ю. Князева

Музыкальная импровизация как элемент музыкального воспитания детского хора





Почти в каждой Воскресной школе ведется работа с детьми, и неотъемлемой частью такой работы является приобщение наших юных прихожан к пению в хоре.

Существует множество замечательных методик воспитания и обучения в Детских церковных хорах. Важной частью воспитательной и образовательной задач на уроках хора является поддержание интереса у детей к музыкальной деятельности.

Для решения этой задачи мы предлагаем добавление игр с заданиями по музыкальной импровизации в структуру урока. В нашей практике мы вводим игры-импровизации в конце урока, приблизительно за 5-10 минут до конца.

В нашей практике мы довольно успешно используем этот метод уже более чем 15 лет на уроках хора в Воскресных школах, Детских Музыкальных школах и Музыкальных студиях.

В этой связи мы исходим из утверждения, что:

1.Для гармоничного и творческого развития личности ребёнка, независимо от его талантов и способностей, очень важно первичное приобщение к музыкальной культуре. Раннее погружение в музыкальную среду должно соответствовать психическому развитию ребёнка и быть доступным для переживания в детском возрасте. Поэтому в системе музыкального воспитания среди разнообразных методик особое место занимает музыкальная импровизация – игра в музыку, где дети становятся не только исполнителями, но и творцами.

2.Именно желание детей выдумывать, фантазировать позволяет педагогам использовать музыкальную импровизацию как форму учебной работы в обучении музыке. Импровизация способствует развитию тех сторон музыкальности, которые необходимы и исполнителю, и слушателю: чуткости музыкального слуха, эмоциональной памяти, творческого воображения и мышления, самостоятельного поиска нужных средств музыкальной выразительности.

3.Введение в занятия элементов импровизации увлекает детей, поддерживает и развивает их интерес к музыкальным дисциплинам, к самому процессу музицирования. Многим видам импровизации целесообразно придавать игровую форму, которая необходима для того, чтобы настроить ребёнка на процесс творчества. В игре ребёнок как бы перевоплощается – его музыкальные проявления (пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах) становятся способом выражения чувств. Импровизация, в силу своей специфики, с наибольшей полнотой способна выявить и развить творческие возможности ребёнка. Она является одной из эффективных методик в современном образовательном процессе.

4. Мы рассматриваем детскую музыкальную импровизацию как метод проблемного обучения в музыке, где знания не даются ребенку в готовом виде, но он приходит к их получению при помощи самостоятельного поиска средств музыкальной выразительности.

При таком подходе к вопросам музыкальной педагогики, мы относим проблемный метод обучения – детскую музыкальную импровизацию к теории развивающего обучения.

Основы теории развивающего обучения были заложены Л. С. Выготским в 30-е годы ХХ века при рассмотрении им вопроса о соотношении обучения и развития. Проблемы развития и обучения с разных позиций стремились решать Ф. Фребель, А. Дистервег, К. Д. Ушинский.

Л. С. Выготский сформулировал собственную гипотезу о соотношении обучения и развития. Согласно Выготскому, существует единство, но не тождество процессов обучения и внутренних процессов развития. «...Хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, тем не менее они никогда не идут равномерно и параллельно друг другу... Между процессами развития и обучением устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить единой, наперед данной, априорной умозрительной формулой» (5, с. 390).

Обучение по Выготскому может по отношению к развитию играть двоякую роль: плестись в хвосте развития, т.е. идти вслед за ним, приспосабливаться к нему, эксплуатировать его (наше традиционное, функциональное обучение) либо ориентироваться на завтрашний день развития. Следовательно, обучение оказывается не только необходимой формой развития: "хорошее обучение — это обучение, которое забегает вперед развития и ведет его за собой" (5, с.391). Эта фраза Выготского, пожалуй, одна из самых ярких и точных формулировок идеи развивающего обучения.

Многие годы идея Выготского оставалась лишь гипотезой, хотя его последователи А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин и др. пытались ее развивать. В 1930—50-е годы отечественные психологи А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн, Г. С. Костюк, Н. А. Менчинская, Е. Н. Кабанова-Меллер и др. разрабатывали основы формирующего (обучающего) эксперимента как важного метода решения проблем развивающего обучения.. В 1960—80-е годы аспекты развивающего обучения в области дошкольного воспитания, начального и среднего образования исследовали Л. А. Венгер, Т. А. Власова, В. И. Лубовский, З. И. Калмыкова, И. Я. Лернер и др

Специалисты многих стран признают, что по уровню своей перспективной научно-практической значимости гипотеза Л.С. Выготского стоит выше всех теорий, относящихся к связи обучения и развития.

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Импровизация как метод обучения и специальное учебное задание уже давно и довольно успешно используется разными педагогами во всем мире. У нас, в России самыми известными методиками использования заданий по импровизации на музыкальных занятиях у детей следует назвать методики Н.А. Ветлугиной , Г.Ф. Калининой и др.

Пожалуй, самыми «распространенными» в практике музыкального обучения, являются вопросно-ответные импровизации, когда педагог поет (или играет на инструменте) музыкальную фразу – «вопрос», а ученик до-сочиняет эту мелодию и поет (или играет на инструменте) музыкальную фразу-ответ. (разработки Н.А. Ветлугиной и др.)

Также, весьма успешно используются в практике так называемые «творческие задания» (разработки Г.Ф. Калининой), когда ученику дается нотная запись небольшой песенки с умышленно «пропущенными» тактами, которые ученик должен заполнить при помощи самостоятельного до-сочинения мелодии.

В нашей практике мы предлагаем не только эти виды заданий, но, также, более сложные виды заданий по импровизации.

Нами была создана система таких заданий, часть из которых мы опробовали в собственной педагогической практике в Детских музыкальных школах, Детских садах, в Воскресных школах и музыкальных студиях на протяжении более чем 20-ти лет. Эти книги были изданы дважды:

1. Князева Л.Ю. Музыкально-творческие задания для начинающих - издавались Министерством культуры РСФСР под грифом «рекомендовано для детских музыкальных школ и школ искусств»,

2. Князева Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль: музыкальный сборник. М.: ВАКО, 2013. (переиздания: 2016, 2018)

(показ фрагментов уроков с различными заданиями по импровизации на экране)

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Расскажем подробнее о книге «Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль», за которую автор был удостоен звания Лауреата (1-е место) на Международном Конкурсе Методических и творческих работ, 2016

(показ иллюстраций, обложки книги и экспертного заключения на экране)

Сборник состоит из трёх частей.





В первой части сборника представлены 14 музыкально-дидактических игр с заданиями по импровизации с возрастающей степенью сложности, рассчитанных на детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Во второй части сборника дан подробный сценарий детского музыкального спектакля «Бармалей» для возможного воспроизведения по ролям. Поскольку вокальные номера имеют разную степень сложности для детского исполнения, в сборнике представлена облегчённая версия музыкальных номеров в виде вокальной строчки с буквенным обозначением аккордов (возможно пение под гитару или с аккомпанементом на синтезаторе).

Менее сложными являются вступление и хор, колыбельная песня, первая песня Тани и Вани, хор-марш, песня Бармалея, вторая песня Тани и Вани, танец папуасов.

В аудиоприложении к сборнику на CD-диске можно прослушать полную фонограмму спектакля «Бармалей» в исполнении артистов Московского театра на Малой Бронной Настасьи Самбурской, Инны Плехановой, Михаила Андреева и автора – Людмилы Князевой.

Сценарий можно использовать не только на музыкальных занятиях, но и на уроках внеклассного чтения, при чтении по ролям, в ходе танцевальных импровизаций.

В третьей части сборника публикуются нотное приложение для детского музыкального спектакля «Бармалей» и песни для прослушивания детьми, сольного или хорового исполнения. Ими можно разнообразить песенный репертуар на уроках музыки и в ходе внеклассной работы (музыкально-хоровые кружки и студии). Многие из этих песен ранее были опубликованы в издательствах «Композитор», «Советский композитор» и «Музыка».

В аудиоприложении на диске имеются фонограммы «плюс» и «минус» для пения и разучивания каждого музыкального номера спектакля «Бармалей» и песен третьей части сборника.

Благодаря универсальности материала сборник может быть использован педагогами для составления собственных планов по учебникам литературного чтения. В качестве своеобразной музыкальной паузы можно предложить прослушивание фонограммы мюзикла «Бармалей» на стихи К. Чуковского и песен на стихи И. Токмаковой «В чудной стране», «Дальний лес», «Гном», «Сонный слон». Имеющиеся в сборнике разработки в виде игр-импровизаций позволят оживить и разнообразить учебный процесс.

Скачать сборник "Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль "по ссылке:

https://www.cibum.ru/book/show/63053320